Kadir İnanır: Başka yer yok!
32 dakika önce
"Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. En azından yakın gelecekte.
"Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. En azından yakın gelecekte. Hoşunuza gitsin, gitmesin şu an için barınabileceğimiz başka bir yer yok!"
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:43
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