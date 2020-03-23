Kadir İnanır: Başka yer yok! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kadir İnanır: Başka yer yok! - Son Dakika Magazin

Kadir İnanır: Başka yer yok!

32 dakika önce

"Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. En azından yakın gelecekte.

Kadir İnanır: Başka yer yok!, System.String[]

"Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. En azından yakın gelecekte. Hoşunuza gitsin, gitmesin şu an için barınabileceğimiz başka bir yer yok!"

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:43 

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