Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım

Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu, önceki sabah saat 03.54'te meydana gelen ve merkez üssü Tiran olan 6.4'lük depremin ardından yaşadıklarını anlattı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otelde olduğunu belirten oyuncu, "Depreme otelde uyurken yakalandık. Ben her felaketi sakin karşılayan biriyim. İnançlı bir insan olduğum için panik yapmadım" dedi.