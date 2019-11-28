Son Dakika Haberleri: Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım
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Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım

6 saat önce

Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu, önceki sabah saat 03.54'te meydana gelen ve merkez üssü Tiran olan 6.4'lük depremin ardından yaşadıklarını anlattı.

Kadir İnanır: Depreme otelde uyurken yakalandım, System.String[]

Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu, önceki sabah saat 03.54'te meydana gelen ve merkez üssü Tiran olan 6.4'lük depremin ardından yaşadıklarını anlattı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otelde olduğunu belirten oyuncu, "Depreme otelde uyurken yakalandık. Ben her felaketi sakin karşılayan biriyim. İnançlı bir insan olduğum için panik yapmadım" dedi.

Deprem, Tiran, Sabah, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:38 
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