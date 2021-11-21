Üye Girişi
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama - Son Dakika

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama

21.11.2021 12:45
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı.

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı. Müşahede altında tutulduğu, bilincinin açık olduğu belirtilen İnanır'ın tedavisini yapan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün aniden rahatsızlanan Kadir İnanır ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Melek Küçükatay ile Kadir İnanır'ın tedavisini yapan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, hastane önünde açıklama yaptı.

'TIBBEN SEVKİ BİRKAÇ GÜN SONRA OLABİLİR'Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Kadir İnanır'ın herkese selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, "Dün saat 17.00 civarında büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde tetkikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınmıştır. Kendisini dün akşam bizzat ziyaret ettim. Bilinci açık ve iletişim kurabiliyordu. Yakın takip ettiğimizi kendisine bildirdik ve şu anda da yakın takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif gayet hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar da doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri aldık ve tedavisine başladık. Hastamızın bilinci açık. Herkese selamı var, saygılar sunuyor. Teşekkür ediyor. Şu anda hastanemiz tüm doktor ve ekipmana sahiptir. Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekiyor. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yok. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz" dedi.'TAKİBİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

İnanır'ın tedavisini sürdüren Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle hastasının takip edildiğini belirterek, "Kadir İnanır, 3 yıl önce de benzer bir sıkıntı yaşamış. Yine aynı şekilde bir beyin damar tıkanıklığı olduğundan şüpheleniyoruz. Bu hastalıklarda birkaç gün geçmeden, tablo netleşmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kendisi istirahat etmesi ve dinlenmesi amacıyla servisimizde takibimize devam ediyoruz" diye konuştu.


Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadir İnanır, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama - Son Dakika


Son Dakika

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
12:21 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var
11:49 Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül
11:47 Film gibi olay! Mekanda eğlendiği kadını otele götürürken çantasını çaldı, başka hırsızlar da onu soydu
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:24 Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
10:53 Fatih Terim'den büyük Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız oyuncularına mental yükleme: Yaptık yine yaparız
Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz Ordu, Osmaniye ve Karabük oldu         
12:27
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 12:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement