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Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2) - Son Dakika

Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)

23.11.2021 19:36
Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)

'ESPRİ YAPIP, ŞAKALAŞIYOR'Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisi devam eden ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları güzel haber verdi.

'ESPRİ YAPIP, ŞAKALAŞIYOR'

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisi devam eden ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları güzel haber verdi. PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, İnanır'ın takip ve tedavi sürecinde 6 kişilik bir ekip kurulduğunu belirterek, "Takip sürecinde, geçen pazar günü oluşan ve ani şekilde gelişen bir kanama tespit edildi. Kendisini ameliyat ettik. Arkasından gelen süreçte yoğun bakımda hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Gelinen son nokta oldukça iyi ve yüz güldürücü. Sanatçımız Kadir İnanır kendi öz bakımını yapabilecek düzeyde konuşuyor, telefonunu kullanabiliyor. Bizlerle espri yapıp, şakalaşabiliyor" diye konuştu.

'GEREKLİ MÜDAHALELER ZAMANINDA YAPILDI'PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise Kadir İnanır'a geçirdiği rahatsızlık sonrası gereken müdahalenin tam zamanında yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Kutluhan, "Bugün yüzümüz gülüyor. Sanatçımız Kadir İnanır, hastanemize intikal ettiğinden itibaren çok yakın takip edilmiş olup, bu takibin sonunda gereken müdahaleler zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılan bu müdahaleler hastamızın kötü sonuçlar elde etmesine engel olmuştur. Bizde bu konuda çok mutluyuz" dedi.'KOLUNU, BACAĞINI HAREKET ETTİREBİLİYOR'Kadir İnanır'ın yoğun bakımda takibini yapan Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan da "İnanır'da beyin damar hastalıklarına bağlı hasarlı bölgesinde kanama meydana geldi ve uykuya meyil gelişti. Bunun üzerine ameliyata aldık. Başarılı bir operasyon geçirdi. Kendisi şu an kolunu, bacağını hareket ettirebiliyor. Bilinci açık ve bizle sohbet edebiliyor. İnşallah yeni bir sıkıntı yaşamazsak bu şekilde durumu atlatacak gibi duruyor" diye konuştu.'HAFTAYA TABURCU OLUR'Kadir İnanır'ın geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdal Coşkun ise "Olay günü hastamız iyiydi. O gün rektörümüz basın açıklaması yapmıştı. Onun hemen ertesinde aniden kötüleşti. Yani komaya yaklaşan bir durum oldu. Hızla açtık. O kadar çok doktor arkadaşı var ki hepsi aradılar. Bir iş birliği içinde ameliyatı yaptık, gece boyu uyuttuk. Ertesi gün aynı yakışıklılığında, Halil'imi söyleyecek düzeyde, ayağa kalkacak durumdaydı. Aslında yukarı odaya da çıkarabilirdik. Ancak bu Kovid-19 ortamında o kadar çok seveni olan birisini ziyarete gelecek çok kişi olacağını düşündük. O nedenle kendisini korumalı bir ortamda tutuyoruz. Yarın başındaki hortumu da çıkartıp, son bir film çekeceğiz" dedi.

Coşkun, İnanır'ın ne zaman taburcu olacağının sorulması üzerine "Ortalama dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Tabii bu dönemde kalbinde bir ritim bozukluğu var. Zaten, o ritim bozukluğundan, kullandığı ilaçlardan böyle bir şey gelişti. Tekrar öyle bir durum olmasın istiyoruz. Böbrekleriyle küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yaranın da kapanması daha çabuk olacak. Haftaya çıkar. Aslında bir konferansta bir konuşması varmış. 'Oraya gidebilir miyim?' diye bana sordu. 'Hayır' dedim. O zaman 'Sen onları ara gelemeyeceğimi söyle' dedi. Yani, kendisinin sağlık durumu bu kadar iyi" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)
Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)
Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)
Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)
Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2)

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Yoğun Bakım, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor (2) - Son Dakika
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