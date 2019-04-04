Kadir Kara, Mazbatasını Aldı
10 dakika önce
Osmaniye tarihinde ilk kez üst üste üç kez seçilen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, mazbatasını aldı.
Osmaniye
tarihinde ilk kez üst üste üç kez seçilen Belediye Başkanı olan Kadir Kara
, mazbatasını aldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın MHP
'li adayı Kadir Kara, 61 bin 817 oy alarak yeniden Osmaniye Belediye Başkanı seçildi. MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş, MHP Merkez
İlçe Başkanı Ümmet Kaya, diğer teşkilat yöneticileri ve partililerle birlikte Osmaniye Adliyesine giden Kara, üçüncü kez mazbatasını aldı.
Mazbatasını aldığı için onurlu ve gururlu olduğunu ifade eden Kara, "Bizlere üçüncü kez bu görevi layık gören çok kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir Osmaniye için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir" diye konuştu. - OSMANİYE
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:36 Kaynak: İHA
Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama
Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
YSK, Kazanan Adayları 13 Nisan'da Açıklayacak
Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi, Bin 949 Oy Yeniden Sayılacak!