Kadir Kaymakçı, Top 5 Uzay Filmlerini Açıkladı - Son Dakika
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Kadir Kaymakçı, Top 5 Uzay Filmlerini Açıkladı

20.05.2022 20:50
Kadir Kaymakçı, Top 5 Uzay Filmlerini Açıkladı

Gazeteci ve sinema eleştirmeni Kadir Kaymakçı, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

Gazeteci ve sinema eleştirmeni Kadir Kaymakçı, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının bu haftaki konuğu oldu.

"Dünya radyosu" Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Kaymakçı, en iyi 5 uzay ve bilim kurgu filmini açıkladı.

Geri sayım yapan Kaymakçı, filmleri şöyle sıraladı:

"5… Inception… İnsanların zihninde geçen müthiş bir film. Nerede karşıma çıksa tekrar tekrar izliyorum."

"4… Blade Runner… Yakın yeniden çekildi. Ama ilk BR'ı ergenlik döneminde seyretmiştim…"

"3… Geleceğe Dönüş… Bayılmıştım."

"2… Alien… Bu kadar korktuğum bir şey… O gerilim… İnanılmaz çarpıcıydı…"

"1… Star Wars… Kim ne derse desin..."

TABİ Kİ DARTH VADER!

Hızlı soru cevap bölümünde de Kaymakçı soruları şöyle yanıtladı:

"En İyi Star Wars filmi?"

Empire Strikes Back… Bu o SW'daki twistlerin olduğu en iyi film. Karanlık da filmdir.

"En Düşük kalite Star Wars filmi?"

Çok eğlenceli ama "Return of the Jedi" diyeceğim. Paraları vuralım diye yapmışlar gibi.

"Darth Vader mı Kylo Ren mi?"

Tabi ki DV… Biz yaşlıyız Emre. KL, DV'in kaskı olamaz… DV başka bir şey.

"En çok sevdiğin SW karakteri?"

Obi Wan… Onun bilgeliğini çok seviyorum.

Jar Jar Binks.

"En kötü SW karakteri?"

Jar Jar Binks… Arkadaş bu kadar çenesi düşük karakter olur mu? Filme konsantre olamıyorsun.

"En gereksiz karakter?"

Jedi Konseyi'ndeki bazı tipler.

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Kadir Kaymakçı, Star Wars, Film, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kadir Kaymakçı, Top 5 Uzay Filmlerini Açıkladı - Son Dakika


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