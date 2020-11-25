Kadir Kelleci, Dünya Dağ Bisikleti sıralamasında 36.oldu

Türkiye dağ bisikleti şampiyonu Kadir Kelleci, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) dağ bisikletçiler sıralamasında 36. sıraya yükseldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Kadir Kelleci Dünya Dağ Bisikleti sıralamasında ilk 40'da yer almış olup, ülkemiz adına büyük bir başarı elde etmiştir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.