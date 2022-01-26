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Kadir Kürşat Ocak, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi - Son Dakika

Kadir Kürşat Ocak, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi

26.01.2022 12:54
Kadir Kürşat Ocak, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi

Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Kadir Kürşat Ocak oldu.

Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Kadir Kürşat Ocak oldu.

Sancaklı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Salonunda gerçekleşen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer, burada yaptığı konuşmada, arazi temin edilmesi halinde Kozan'ın tüm esnaf odalarını bir çatı altında toplayacaklarını söyledi.

Tek listede gidilen seçimde, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkalığına Kadir Kürşat Ocak seçildi.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Kozan, Esnaf, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Kürşat Ocak, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Kürşat Ocak, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi - Son Dakika
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