Kadir Kürşat Ocak, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi - Son Dakika

Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Kadir Kürşat Ocak oldu.

Sancaklı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Salonunda gerçekleşen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer, burada yaptığı konuşmada, arazi temin edilmesi halinde Kozan'ın tüm esnaf odalarını bir çatı altında toplayacaklarını söyledi.

Tek listede gidilen seçimde, Kozan Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkalığına Kadir Kürşat Ocak seçildi.