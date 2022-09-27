Kadir Mısıroğlu'na, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, ahlaksız" diyen Meral Akşener hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Kadir Mısıroğlu'na, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, ahlaksız" diyen Meral Akşener hakkında suç duyurusu

27.09.2022 08:49
Kadir Mısıroğlu'na, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, ahlaksız" diyen Meral Akşener hakkında suç duyurusu

2019'da ölen Kadir Mısıroğlu'nun çocukları, babalarıyla ilgili, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019'da yaşamını kaybeden Kadir Mısıroğlu hakkında, "Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı. Mısırıoğlu'nun çocukları, Akşener'in bu ifadeleri sonucu suç duyurusunda bulundu.

"KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Suç duyurusu hakkında açıklamada bulunan Avukat Faruk Keleştimur, Akşener'in Mersin'de yaptığı konuşmada isim vermeden kullandığı ifadelerle Türk Ceza Kanunu'nun 130, maddesinin 1. fırkası kapsamında "Kişinin hatırasına hakaret" suçunu işlediğini iddia etti. "Mısıroğlu'nun Zübeyde hanıma dair hiçbir şekilde bahse konu ithamlarda bulunmadığı bilakis bu husustaki itham ve iftiraya ilişkin reddiye mahiyetinde beyanlarda bulunduğu açıktır" diyen Avukat Keleştimur, Akşener'in Mısıroğlu'nu bu ithamın sahibi gibi gösterip hakaret ettiğini ifade etti.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Akşener, "İzmit'in Gündoğdu Köyü'nden çıkmış bir ailenin kızıyım. Atatürk'ün anasının adını taşıyan Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yaptım, yöneticiliğini yaptım. Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım. Özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim, özür" demişti.

"Keşke Yunan galip gelseydi" sözüyle tartışma yaratan Kadir Mısıroğlu, 31 Ağustos 2017'de Twitter'dan " Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler cenazeme gelmesin" mesajına da yer vermişti.

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Kadir Mısıroğlu, Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Mısıroğlu'na, 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, ahlaksız' diyen Meral Akşener hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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