Kadir Şeker, 2 buçuk yıl sonra tahliye edildi! İlk açıklamayı sosyal medyadan yaptı: Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz - Son Dakika
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Kadir Şeker, 2 buçuk yıl sonra tahliye edildi! İlk açıklamayı sosyal medyadan yaptı: Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz

08.07.2022 13:24

Konya'da Ayşe Dırla isimli kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker, dün cezasının 10 yıl 10 aya indirilmesi ve tutukluğunun devamı kararı sonrası avukatlarının yaptığı itirazla birlikte cezaevinden tahliye edildi. Şeker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz." ifadelerini kullandı.

Konya'da 5 Şubat 2020'de meydana gelen olayda Kadir Şeker, Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak istemiş, fakat bu sırada çıkan arbede sonucu Duran'ın bıçakla ölümüne sebep olmuştu. Olayın ardından tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Şeker'in geçtiğimiz günlerdeki davasında tutukluluğun devamına karar verilmiş daha önce 12,5 yıla indirilen cezası da 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi. Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi. Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.

2 yıl sonra tahliye edilen Kadir Şeker'den ilk açıklama: Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz

AİLESİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Kadir Şeker'i ise ailesi ve yakınları karşıladı. Sevinç yaşayan yakınlarına sarılan Kadir Şeker, bekleyen araca binerek cezaevi önünden ayrıldı. Kadir Şeker, araçtan indikten sonra kendisini bekleyen yakınları ve arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra evine girdi. Baba Cengiz Şeker gazetecilere, "Biz çok acı çektik. Bu istenmeyen bir olay" dedi.

2 yıl sonra tahliye edilen Kadir Şeker'den ilk açıklama: Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz

KADİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Tahliyenin ardından yeni açtığı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şeker, "2 yıl 5 ay 1 gün sonra gelen adalet. Annemin gözyaşlarını sebepsiz yere akıtanlar, umarım sizlerin de annesi bir gün ağlamaz. Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Tek gerçek hesabım budur." ifadelerini kullandı.

2 yıl sonra tahliye edilen Kadir Şeker'den ilk açıklama: Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz

"HAYATINI KAYBETTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Kadir Şeker, geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede şu ifadeleri kullanmıştı: "Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm."

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Kadir şeker, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker, 2 buçuk yıl sonra tahliye edildi! İlk açıklamayı sosyal medyadan yaptı: Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Şeker, 2 buçuk yıl sonra tahliye edildi! İlk açıklamayı sosyal medyadan yaptı: Umarım kimse haksız yere özgürlüğünden olmaz - Son Dakika
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