Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4) - Son Dakika

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4)

'ADALET YERİNİ BULACAK'Kadir Şeker'in (20) tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelenen duruşmanın ardından konuşan, öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, adaletin yerini bulacağını söyledi.

'ADALET YERİNİ BULACAK'

Kadir Şeker'in (20) tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelenen duruşmanın ardından konuşan, öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, adaletin yerini bulacağını söyledi. Oğlunu kaybedeli 139 gün olduğunu söyleyen anne Dalkılınç, "Adalet yerini bulacak. Oğlum için savaşmaya geldim. Benim oğlum ne yaptıysa kendine ve bana yaptı. Benim ciğerimi yaktı. Ben bir anneyim. Benim oğlumla ilgili cani, yağmacı, hırsız, yaralamacı, satıcı denildi. Benim oğlum uyuşturucu kullanıyordu, ancak son bir yıldır içmiyordu, bırakmıştı. Çocuğumun tek hayali vardı, yuva kurmak. Başka bir hayali yoktu. Oğlum kadına şiddete karşıydı. Bu olayda kadına şiddet diye bir şey yok. Rapor yok, darp yok. Bu olayı Emine Bulut olayıyla kıyaslıyorlar. Emine Bulut, 'Beni kurtarın' diye yardım istedi. Ellerinde telefonla çekim yaptılar. Yardım isteyen Emine Bulut'u neden kurtarmadılar? Ayşe yardım istemedi. Özgür'ün tek suçu sadece kameriyeyi yumruklaması ve yüksek sesle tartışmasıydı" dedi. Kadir şeker'in olay yerine bıçakla geldiğini hatırlatan anne, "Elini kesinceye kadar bıçağı oğluma saplamış. Oğlumun yanına bıçakla gelmiş. Kadir, Özgür'e 'Neden kadına şiddet uyguluyorsun?' demiş. Özgür de 'Ben kadına şiddet uygulamıyorum. O benim eşim tartışıyoruz' demiş. Kadir, 'Nereden bileyim onun senin eşin olduğunu' diyor. Özgür de alkolün etkisiyle sinirlenmiş, elindeki alyansı göstermiş. Kadir, 'Nikahın var mı?' demiş. Sanane nikah var mı, yok mu? Ona mı düşmüş bunu sormak. Özgür, 'O benim karım, dövmüyorum' demiş. Anneme küfür etti iddiaları var. Benim çocuğum asla anneye küfür etmez. Kadına şiddet ve anneye küfür edilmesine çok kızardı. Bu konuda hassastı. Kadir Şeker o kadar rahattı ki 'Pişmanım' deyip, özür bile dilemedi"diye konuştu.

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
KADİR'İ KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Kadir Şeker'in kahraman ilan edildiğini savunan Dalkılınç, "Kadir Şeker'i Türkiye'nin kahramanı ilan ettiler. Katiller ne zamandır Türkiye'de kahraman oldu. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Sen de ona küfür etseydin, sen de onun boğazına yapışaydın. Çocuğum yerde can çekişirken, bir de ona tekme atıp, orada bırakıp gidiyor. Benim oğlumun 19 kaydı değil, 29 kaydı da olsa o evlat benim evladımdı. Adalete inanıyorum. Adalete boynum kıldan incedir. 'Kasten adam öldürmek' suçundan ceza verilmesini istiyorum. Burada 'nefsi müdafaa' yok. Tahrik altında işlenmiş bir cinayet de değil. Kadının ağlamasına dayanamamış da oraya gitmiş. Polis çağırsaydın kardeşim. Nerede kaldı sizin kadına şiddetiniz. Bir can alarak mı, kadına şiddeti önlediniz?"dedi.

MÜEBBET HAPİS İSTİYORUM

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran da Kadir Şeker'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Kadir Şeker kendi ağzıyla, 'Bıçağı, internetten elimde tespih gibi oynamak için aldım' demiş. Biz müebbet hapis cezası almasını bekliyoruz. Çünkü bıçağı direkt olarak kalbe saplıyor. Bacağına ya da koluna vurabilirdi. Biz bu hakaretleri hak etmedik. Ölen bizdik, ağabeyim öldü. Utanmasalar ağabeyimi mezardan çıkartıp, hapse atacaklar. Kahraman ilan edilen Kadir Şeker masum değil, katildir. Tüm Türkiye böyle düşünse bile bizim için bu böyledir. Kadir Şeker bu davada en ufak bir şekilde haklı olsun 'Kadir'i ben cezaevinden çıkartmak için elimden geleni yapacağım, gerekirse ben içeride yatacağım' dedim. Biz ailecek bize karşı yapılan haksızlıklar nedeniyle özür bekliyoruz."


kadir şeker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4) - Son Dakika

Son Dakika

23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Karaman'da sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
22:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 00:13:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]