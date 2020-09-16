KONYA CUMHURİYET SAVCISI, MÜTAALASINDA EN ALT SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ - Son Dakika

KONYA CUMHURİYET SAVCISI, MÜTAALASINDA EN ALT SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ

CUMHURİYET SAVCISI, MÜTAALASINDA EN ALT SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ Kadir Şeker, 3'üncü kez hakim karşısında (2)19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma yapıldı.

CUMHURİYET SAVCISI, MÜTAALASINDA EN ALT SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ Kadir Şeker, 3'üncü kez hakim karşısında (2)

19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma yapıldı. Duruşmada olay günü görevli bir polis memuru tanık olarak dinlendi. Duruşmaya katılmayan Suriye uyruklu Beşşar Şaban'ın, dinlenmesine gerek olmadığına karar verildi. Duruşmaya katılan öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, Kadir Şeker'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Maktül benim abimdir. Kadına şiddet uygulandığı söyleniyor ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Mahkemeye ibraz edeceğim fotoğraflı belgelerden de anlaşılacağı üzere kadına şiddet yanlısı biri olmadığı uyuşturucuya karşı olduğu açıkca görülecektir. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Sanıktan şikayetçiyim"dedi. Özgür Duran'ın ailesinin avukatları, adli tıp raporunda Kadir Şeker'in vücudunda kabuk bağlamış 3 santimetrelik yara olduğunu belirterek, Kadir Şeker'e, daha önce bıçaklı bir kavgaya karışıp, karışmadıklarını sordu. Kadir Şeker de, daha önce kavgaya karışmadığını belirtti. Avukatlar, Özgür Duran'ın Kadir Şeker'e yönelik 'Seni bulacağım' şeklinde ifade kullandığı ve bir kişinin, karşısındaki kişiye bunu söylemesi için tartışmanın yaşanması gerektiğini belirterek Kadir Şeker'e yaşanan olayı tekrar sordu. Kadir Şeker de, "Ben evime gidiyordum. Kadının sesini duyunca onun iyi olduğunu görmek istedim. Ben ona ağabey diye hitap ettim. Ama o bana ve aileme küfürler etti" dedi. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminde en üst sınırdan verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim tarihine erledi.

'MÜTALAAYI KABUL ETMİYORUZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, mütalaayı kabul etmediklerini ve savunma için süre istediklerini belirtti. Aladağ, şunları söyledi:

"3'üncü celseyi bitirdik. Dosyamızda araştırılacak husus kalmamıştır. Tüm tanıklar dinlendi. Sayın savcılık makamı mütalaasını verdi. Mütalaa aynen iddianemede olduğu üzeredir. İlk söz olarak kabul etmediğimizi beyan ettik. Mütalaa 'kasten adam öldürme' ancak ağır haksız tahrik altında işlendiği hususlarda ceza talep edilmiştir. Bizler mütalaayı kabul etmedik ve savunma için süre istedik. Savunmamızı hazırlayacağız. Duruşmamız 14 Ekim tarihine ertelenmiştir. Kadir bir cani değildir, katil değildir. Kadir, asla ve asla birini öldürme gayesiyle hareket edecek evladımız değildir. Kadir'in annesine ve babasına yönelik çok ağır küfürlere rağmen bunu duruşmada ifade edemeyecek kadar yeterli aile terbiyesi almış ahlaklı ve yarınlara umutla bakan çocuğumuzdur. Kadir'in taraflarla bağlantısı yoktur. Kadir, ağlayan bir kadın sesine kulak kabartmıştır. Kadir Şeker, kasten birini öldürecek yapıya sahip değil."

KONYA CUMHURİYET SAVCISI, MÜTAALASINDA EN ALT SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA CUMHURİYET SAVCISI, MÜTAALASINDA EN ALT SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ - Son Dakika

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