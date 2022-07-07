Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı

07.07.2022 19:44

Konya'da Ayşe Dırla isimli kadını şiddete uğradığı esnada kurtarmak için Özgür Duran'la girdiği tartışmada Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker, cezasının 10 yıl 10 aya indirilmesi sonrası avukatlarının yaptığı itiraz sayesinde cezaevinden tahliye edildi. Şeker'i cezaevi çıkışında ailesi karşılarken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konya'da 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 5 Temmuz Salı günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

KARARA İTİRAZ SONRASI TAHLİYE KARARI

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

ÇIKIŞTA AİLESİ KARŞILADI

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktı.

Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi! işte ilk görüntüler

YAKINLARI KARŞILADI

Ellerinde poşetlerle yürüyerek cezaevinden çıkan Kadir Şeker'i ailesi ve yakınları karşıladı. Sevinç yaşayan yakınlarına sarılan Kadir Şeker, bekleyen araca binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi! işte ilk görüntüler
YORUMLAR
500
Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur Kadir Şeker'e tahliye kararı Kadir Şeker'e tahliye kararı

Kadir şeker, Yargıtay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement