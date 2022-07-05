Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi - Son Dakika
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Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi

05.07.2022 15:28

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken çıkan kavgada Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezasını ise 10 yıl 10 aya düşürdü.

Konya'da sevgilisi tarafından şiddete uğrayan Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken, Özgür Duran ile arbede yaşayan ve arbede sırasında Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme heyeti Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, cezasını 10 yıl 10 aya düşürdü.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI KARARI BOZULMUŞTU

Şeker'e "kasten adam öldürme" suçundan açılan ve Ekim 2020'de 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ömür boyu hapis cezası kararı verilmiş; bu ceza, suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, ardından duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti.

KADİR ŞEKER İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı ilk mütalaasında usul ve yasaya uygun bozma ilamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya katılan öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran, "Ağabeyime son kez bakmasını istiyorum" diyerek ağabeyinin fotoğrafını gösterdi. Duran, " Kadına şiddete karşıyız. En ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz" dedi.Anne Mübeyyen Güner ile babası Cengiz Duran, Yargıtay'ın bozma kararına karşı oldukları dile getirdi. Kadir Şeker'in avukatları da tahliyesini talep etti. Kadir Şeker de ifadesinde "Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum" dedi.

DURAN'IN ANNESİ SALON DIŞINA ÇIKARILDI

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Anne Mübeyyen Güner, yeniden söz alıp, tahliye talebine tepki gösterdi. Güner, "Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı" dedi. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkartıldı.

"SADECE YARDIM ETMEK İSTEDİM"

Son sözü sorulan Kadir Şeker de, "Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm" dedi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son Dakika Güncel Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi - Son Dakika
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