KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1 - Son Dakika
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KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1

01.06.2022 10:53

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker için verilen cezayı yüksek bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu.

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker için verilen cezayı yüksek bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, "Yargıtay'ın hükmünü yerel mahkeme uygun bulursa, Kadir Şeker'e tahliye kararı verilmesi muhtemeldir" dedi.

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Haber: KONYA, (DHA)

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KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1
KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1
KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1
KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1
KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1
KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1
KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1

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Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZAYI YARGITAY FAZLA BULDU, TAHLİYE KARARI VERİLEBİLİR -1 - Son Dakika
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