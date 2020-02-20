Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış - Son Dakika

Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış

11 dakika önce

KONYA'da, sevgilsi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20), olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.

Kadir Şeker, el ve dizleri ile boğazından yaralanmış, System.String[]

KONYA'da, sevgilsi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20), olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında Duran, sevgilisini dövmeye başladı.

Olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma aşamasında Kadir Şeker için alınan sağlık raporu dosyaya ulaştı. Raporda, Şeker'in sağ ve sol elinde kesi, boynunun sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında da darp izi, gözlerinin altındı sıyrık, 2 dizinde de yara izi bulunduğu yer aldı.

Kadir Şeker'in olay anında üzerinde bulunan kıyafetlere yapılan kriminal incelemede tamamalandı. Kriminal raporda, Şeker'in kazak ve atletinin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana gelmiş olabileceği bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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