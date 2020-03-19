Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - Son Dakika

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

6 saat önce

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz" Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan...

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"

KONYA - Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkındaki soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker'in avukatı olarak bu olayın korku, panik ve başkaca saldırıyı def etme imkanı bulunmadığı için meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz savunmamızı bu temel üzerine kuracağız" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay 5 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde Konya'da bir parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran'a müdahale eden üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker tarafından ölümüne neden olan olayla ilgili hazırlanan iddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Konya Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adli Tıp raporunda, bıçağın Özgür Duran'ın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğu ile 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadeleri tek tek alındı. Hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlanan Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadir Şeker hakkında, "Kasten Adam Öldürme, Haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak" suçundan yargılanması ve suçu tahrik altında işlediği aktarılarak, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


"Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"

Konya Baro Başkanı ve Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker vakası 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen üzerinden 45 günlük bir süre geçti bu süre içerisinde sayın savcılık makamı soruşturmayı yürüttü titizlikle. Tüm bilgi, belgeler, tanıklar dinlendi, güncellemeler tamamlandı. Bugün aldığımız bir habere göre de iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından da kabul edildiğini öğrendik. İddianame "Kasten Adam Öldürme, Haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak nedeniyle 6 bin 130 kanunu üzerinden cezalandırma istendi. Her ne kadar iddianamede kasten adam öldürme denilmiş ise de daha önceden de ifade etmeye çalıştığım gibi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı bu iddianamede bağlı değildir. Kadir Şeker'in müdafisi avukatı olarak bizler pek tabiidir ki bu olayın konusu korku, panik ve başkaca saldırıyı def etme imkanı bulunmadığı için meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz savunmamızı bu temel üzerine kuracağız çalışmamızı bunun üzerine yapacağız. Dolaysıyla tez zamanda adil bir kararın verilebileceğini düşünüyorum. Olmadığı takdirde derseniz neler olabilir Kadir Şeker vakasına baktığınız anda evet tüm toplumu ilgilendiriyor ülkemizin gündeminde kamuoyunun yakınen takip ediliyor. Kadir'in taraflarla hiç bir ilgisinin olmadığını bir kadına yönelik şiddeti bertaraf etmek amacıyla bu olaya müdahil olduğunu defalarca tekrarladık. Bu nedenle Kadir'in olayın oluş şeklinde de asla maktülü öldürme niyetinin bulunmadığının bu nedenle olsa olsa kasten yaralama sınırlarının aşılabileceği bir diğer savunma olarak da dile getirmeye çalışacağız. Çok sayıda bu konuda uzman olan arkadaşlarımız destek vermekte. Biz de Mustafa Aladağ olarak baro başkanlığından ziyade elimizden ne geliyorsa savunma noktasında mücadele vereceğiz" dedi.


"Dava kısa süre içerisinde başlayacak"

Davanın kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Mustafa Aladağ, "Malumunuz ülke olarak bir salgınla mücadele vermekteyiz. Duruşmaların bir çoğunun ertelendiğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak tutuklu işleri acil sayıldığı için bu nedenle Kadir Şeker dosyasının bu ertelemeden etkilenmeyeceğini kısa süre içinde duruşma tahin edileceğini ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

kadir şeker, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi         
12:55
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:56:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]