Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak - - Son Dakika

Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak -

Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak (DURUŞMA SAAT 9.30'DA BAŞLAYACAK ) - (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)KONYA,(DHA) ? KONYA'da 5 Şubat'ta sevgilisi Ayşe D.

Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak (DURUŞMA SAAT 9.30'DA BAŞLAYACAK ) - (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

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KONYA,(DHA) ? KONYA'da 5 Şubat'ta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), bugün ikinci kez hakim karşısına çıkarılacak. Duruşma Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:08 Kaynak: DHA

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