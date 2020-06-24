Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak - - Son Dakika

KONYA,( DHA ) ? KONYA'da 5 Şubat'ta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), bugün ikinci kez hakim karşısına çıkarılacak. Duruşma Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak (DURUŞMA SAAT 9.30'DA BAŞLAYACAK ) - (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

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