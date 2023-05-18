Kadir Şeker tekrar cezaevine girecek mi? Hapis cezası onanmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kadir Şeker tekrar cezaevine girecek mi? Hapis cezası onanmıştı

18.05.2023 15:01

Konya'da sevgisiyle kavga eden Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı. Şeker, Covid-19 izninin bitmesinin ardından cezasının infazı için açık cezaevine girecek.

Konya'da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu.

TEMMUZ 2022'DE TAHLİYE EDİLDİ

Kadir Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker'in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Hapis cezası onanan Kadir Şeker açık cezaevine girecek

DOSYA YENİDEN İNCELENMESİ İÇİN YARGITAY'A TAŞINDI

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatları 4. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Bu kararın ardından Duran ailesinin avukatları Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe göstererek Yargıtay'a başvurdu. Kadir Şeker'in avukatları da, kendilerine verilen cezanın fazla olduğunu savunarak, dosyanın yeniden incelenmesi için Yargıtay'a başvuruda bulundu.

CEZASINI AÇIK CEZAEVİNDE ÇEKECEK

Yargıtay 1. Dairesi yapılan başvurunun ardından dosyayı karara bağladı. Yargıtay 1. Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Kadir Şeker'in cezasını açık cezaevinde çekeceği belirtildi. Açık cezaevlerindeki Covid-19 izinleri ise 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu iznin uzamaması halinde Kadir Şeker cezasının infazı için açık cezaevine girecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı Yargıtay, Kadir Şeker'in 10 yıl 10 aylık cezasını onadı

Kadir şeker, Yargıtay, kavga, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker tekrar cezaevine girecek mi? Hapis cezası onanmıştı - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı eleştirilerine cevap verdi: Takımlarımız 1 sene daha erteleyelim, yıl sonunda detaylıca tartışalım dediler
16:46 Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı çıkışı: Altyapıdan yetişen Arda Güler ve Abdülkadir gibi değerlerimiz var
16:25 Teknik Direktör Hikmet Karaman'a sosyal medyadan küfür eden kişi açılan dava hakkında kendisini ilginç tarzda savundu: Telefonu yeğenime vermiştim
16:19 Süheyl ve Behzat Uygur, dizilerdeki bakışma sahnelerini tiye aldı
16:19 Sinan Oğan, ikinci tur desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?
16:17 Hikmet Karaman'ın küfür sebebiyle dava açtığı kişiden ilginç savunma: Telefonu yeğenime vermiştim
16:05 Sinan Oğan, seçimde desteğini tek şartla verecek: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?
16:04 "Yalnız kadınların sahiplenilmesi" ifadesinin geçtiği parti programı yoğun eleştiri alan HÜDA PAR, sessizliğini bozdu
16:02 CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik göreve getirildi
15:53 Gelecek Partisi Kurucu Başkan Yardımcısı Veysi Akay, çok sert sözler sarf ederek görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 17:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kadir Şeker tekrar cezaevine girecek mi? Hapis cezası onanmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement