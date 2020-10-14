Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

KADİR ŞEKER'İN AVUKATI: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı (2)

Kadir Şeker'in avukat Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonunda yaptığı açıklamada Kadir Şeker'in 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığını ve böyle bir karar beklemediklerini, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi. Duruşmaya katılan Kadir Şeker'in ailesi de kararın ardından adliyeden ayrıldı.