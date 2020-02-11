Kadir Şeker'in babası: "Ben Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker'in babası: 'Ben Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık' - Son Dakika

Kadir Şeker'in babası: "Ben Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık"

7 saat önce

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Kadir Türkiye'nin meselesi haline geldi.

Kadir Şeker'in babası:

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Kadir Türkiye'nin meselesi haline geldi. Kadir Türkiye'nin çocuğu oldu. Ben Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık. Türk milletinin evladı oldu Kadir" dedi.


Merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Pirireis Parkı'nda sevgilisine şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun yaşadığı olayın memleketin ve ailesinin içini yaktığını söyledi.


"Kadir Türkeyi'nin meselesi haline geldi"


Oğlunun vicdanlı bir çocuk olarak insanların vicdanlarına seslendiğini ifade eden baba Cengiz Şeker, "Dün de baro başkanımızın açıklamasını herkes gördü. Tertemiz bir çocuk olduğunu herkes söylüyor. Kadir Türkiye'nin meselesi haline geldi. Kadir Türkiye'nin çocuğu oldu. Ben Kadir'i Türkiye'ye emanet ettim artık. Türk milletinin evladı oldu Kadir. Kadir böyle bir yaraya parmak bastı. İnşallah hayır olur sonu hayıra döner. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Okuluna devam ederek tahsilini tamamlamasını istiyoruz, vatanına milletine hayırlı bir insan olmasını bekliyorum" dedi.


"Hiç beklemediğimiz bir olaydı"


Olayı duydukları anı anlatan baba Cengiz Şeker, "O anda biz bir anda şok olduk zaten. Hiç beklemediğimiz bir olaydı. Perişan bir haldeydik. İstemeden gözlerimizden yaş akıyordu. Biz vicdansız bir insan değiliz, biz acımasız bir insan değiliz. Biz böyle olaylara karışacak insanlarda değiliz ama anlık bir şey. Çocuk geçerken kadının ağlamasına dayanamıyor. Duygusal bir çocuk müdahale ediyor tepki gösteriyor anlık bir olay gerçekleşiyor. Tanıkların ifadeleri var zaten, medyaya da yansıdı. Yargıya taşınmış bir konu ben fazla da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.


Vatandaşların oğlu Kadir'e destek verdiklerini de anlatan baba Cengiz Şeker, "Memleketin ciğeri yandı diyebilirim. Aldığımız destekler tepkiler aramayan kalmadı sanki. Milletvekilinden, belediye başkanından, baro başkanından Türkiye'deki avukattan, vatandaşlarımıza kadar destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonu hayır olur. Memleketimizde böyle olaylar bir daha yaşanmaz inşallah" şeklinde sözlerini sonlandırdı. - KONYA

Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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