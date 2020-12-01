Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu - Son Dakika

Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu

01.12.2020 19:09
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu, System.String[]

yaptığı açıkalamsında, "Benim çocuğum iki yönden yok edildi.

yaptığı açıkalamsında, "Benim çocuğum iki yönden yok edildi. 'Uyuşturucuyu satmayacaksın' şeklinde tartışmalar yaşıyordu ya onun için yok edildi ya da Ayşe'nin önceki sevgilisi ya bunu yok ettireceksin ya da ben ikinizi yakarım" İfadelerini kullandı.

"9 AY BOYUNCA BEN O HİSLE YAŞIYORDUM"

Mübeyyen Güner Dalkılıç, "Hislerim vardı. 9 ay boyunca ben o hisle yaşıyordum. Hislerimle hareket ediyordum. Ama bu belgeler elime geldikten sonra daha çok inancım arttı. Ben çocuğumu bir hiç uğruna kaybettim. Kadir Şeker kahraman ilan edildi. Kahraman şehittir. Katil hiçbir zaman kahraman olamaz. Bir tek bunu ben söylemiyorum. Bunları söyleyen de var. Bu belgeleri bana atanlar da söylüyor. Oğlumun arkadaşları gidip ifade vereceklerini de söylediler bana" diye konuştu. Mübeyyen Güner Dalkılıç, Özgür Duran'ın arkadaşının kendisine olay hakkında, "Çok şeyler çevrildi. Özgür'ün üzerinden çok şeyler çevirdiler sonradan Özgür'ü yok ettiler. Beni de susturdular. Olayın üstüne gideceğimi bildikleri için beni de susturdular. Neye şahit olduysam konuşurum" dediğini iddia etti.

"KİRALIK KATİL OLDUĞUNA EMİN OLDUM""Kadir parka yerleştirildi Murat haberin olsun" şeklindeki sosyal medya mesajlaşmalarını gösteren Dalkılıç, "Bu mesajları bizim düşüncemiz Ayşe Dırla, Murat Hanlı'ya attı. Sosyal medya üzerinden sahte hesaplardan atılmış mesajlar. Ayrı bir sahte hesaptan bu sefer Ayşe'ye, 'O it gelmek üzere dikkatli ol görmesin seni' diyor. Yanıt olarak da 'Tamam gülüm' diyor. Bunlar kimse çıksın. Bunu biz açıkladıktan sonra bunu siz yapmışsınız şeklinde tepkiler aldık. Benim Kadir Şeker ile bir bağlantılığım yok. Ben Kadir Şeker'i tanımıyorum. Sadece çocuğumun katili olarak olay gününden bu yana tanıyorum. Ben neden yapayım? Ben bunun kiralık katil olarak tutulduğuna inanıyorum. İddialarım bu yüzden. Bu mesajları bana gönderen kişi 'Parkta para ödendi. Parka Kadir yerleştirildi' dedi. Ben bundan dolayı kiralık katil olduğuna emin oldum" dedi.

"BENİM ÇOCUĞUM İKİ YÖNDEN YOK EDİLDİ"Ulaştıkları konuşmalara ve belgelere nasıl ulaştıklarından bahseden Dalkılıç, "Bir arkadaş attı. Bunları savcıya gidersem göstereceğimi söyledim 'tamam' dedi. 'Daha beklersen neler çıkacak' dedi. Bu mesajları Murat Hanlı'dan almış. Murat Hanlı, Ayşe'nin 'şu anda imam nikahlı eşiyim' dediği ve uyuşturucu ile yakalanan kişi. Ayşe ve Murat'ın ilişkisi Özgür'den önce olduğunu hissediyordum bu gerçek oldu. Bugün canlı yayında Ayşe'nin kızı da itiraf etti. Benim çocuğumu iki yönden yok edildi. Uyuşturucuya karşıydı. Satanlara karşıydı. 'Uyuşturucuyu satmayacaksın' şeklinde tartışmalar yaşıyordu ya onun için yok edildi ya da Ayşe'nin önceki sevgilisi 'ya bunu yok ettireceksin ya da ben ikinizi yakarım'. Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gittim Konya'nın ilgilendiğini söyledikleri için acele şekilde oraya gönderdim. Elimdeki ses kayıtlarıyla birlikte bunları savcıya vereceğim. O şahitler de konuşacak. Daha da şahidim var. Her şeyi ispatlayacak delilim elimde var. Ben boş çıkmadım, boş konuşmadım. Gerçek katil kimse kimler yaptırdıysa çıksın" dedi.

"AYŞE'NİN YAPTIRDIĞINI SÖYLÜYORLAR"

Özgür Duran'ın morgda çekildiği iddia edilen fotoğrafı gösteren anne Dalkılıç, "Bu fotoğraf niye çekildi? Kime ispatlanmak için çekildi bu fotoğraf? Bunu birilerine ispatlamak için atmışlar. Bunu bir de arkadaşına atıyorlar. Kefenlenirken, yıkanırken ve bu morgdaki halini arkadaşına atıyorlar. Bir nevi gözdağı veriyorlar. Bu fotoğraflar Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen Dırla'nın telefonuna geliyor. Figen Dırla bunu kardeşi Niyazi Remzi Dıral'ya atıyor. Bu kime ispatlandı? Morgdaki ölmüş bir insanın fotoğrafı neden çekilsin. Ben annesiyken çekip almıyorum. Kim çekip atmış bunu, suç. Benim burada öldürttüklerine şüphelerim daha da arttı. Benim çocuğum öldürtüldü. Bu bir kiralık katildir. Benimle birlikte söyleyen şahitler de var. Arkadaşları da söylüyor. Ayşe'nin yaptırdığını söylüyorlar. Murat Hanlı ile ikisinin yaptırdığını söylüyorlar. Artık geride isimlerin de olduğunu söylüyorlar. Onları da söyleriz diyorlar. Bunların planlandığını söylüyorlar" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu
Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia eden anne Dalkılıç konuştu - Son Dakika


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