Kadir Şeker'in dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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Kadir Şeker'in dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri uyuşturucudan tutuklandı

04.04.2023 13:19

Konya'da Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve şu an da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklu bulunan Ayşe Dırla'nın kuzenleri de uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakayı ele verdi. Polis tarafından üzerinde 4 kilo eroinle yakalanan 2'si Ayşe Dırla'nın kuzeni olmak üzere 4 kişi sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için Konya'ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karatay ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde sahur vaktinde art arda gelen 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri araçlara dur ihtarında bulundu.

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri de uyuşturucudan tutuklandı

DUR İHTARINA UYMADILAR

Polislerin dur ihtarına uymayan sürücüler ekipler tarafından yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede durduruldu. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada araçlara zulalanmış 8 parça halinde 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri de uyuşturucudan tutuklandı

AYŞE DIRLA'NIN KUZENLERİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Dırla, ve Nurcan Dırla'nın Kadir Şekerin sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olan Ayşe Dırla'nın kuzenleri olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Dırla, Nurcan Dırla, Muhammet Y. ve Aysun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kadir şeker, Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker'in dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Şeker'in dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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