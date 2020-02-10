Kadir Şeker'in mahalle komşuları konuştu - Son Dakika

Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'e komşuları da destek vererek, adaletin haklı olanın yanında olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.



Olay, geçen Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Pirireis Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir Fen Lisesinden mezun olan Kadir Şeker, üniversiteye girmek için yeterli puanının olmaması nedeniyle Konya'ya gelerek dershaneye kayıt oldu. Teyzenin yanında kalmaya başlayan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan evine giderken Özgür Duran'ın (32) Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığını fark etti. Ağlayan kadının durumuna kayıtsız kalamayan Kadir Şeker, müdahale etmek istediği Özgür Duran'ın tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gittiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gece olay yerinde keşif yaptırıldı



Cumhuriyet savcısı eşliğinde Kadir Şeker'e dün gece saatlerinde olayın yaşandığı parkta keşif yaptırıldı. Kadir Şeker'in jandarma eşliğinde cezaevinden getirildiği olay yerinde Ayşe D. ve tanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Kadir Şeker, olayın nasıl gerçekleştiğini Cumhuriyet savcısı nezaretinde anlattı. 3 saat süren keşfin ardından Kadir Şeker, cezaevine geri götürüldü. Yaşanan olay sonrası Kadir Şeker'in serbest kalması sosyal medyada kampanya başlatıldı. Soruşturmayı genişleten savcılığın yeni bulgulara ulaştığı öğrenildi. Sosyal medyada da büyük yankı bulan olayın ardından harekete geçen Konya Emniyetinin cinayetle ilgili yeni görgü tanıklarını ortaya çıkardığı belirtildi. Görgü tanıklarının vereceği ifadenin ardından katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişmelerin önünün açabileceği ifade edildi.



Kadir Şeker'in komşuları adaletin yerini bulacaklarına inanıyor



Kadir Şeker'in kuaförü Gazi Yumuşak, "Kadir Şeker'i yaklaşık iki yıldır tıraş ediyorum, onun kuaförüyüm. Olaydan 3 üç gün önce bana tıraş olmuştu. Birini incitecek bir kardeşimiz değildi, tahlisiz bir olay yaşadı kendisi, yazık oldu kendisine. Ama bir kadına şiddeti engellemek istiyorsak Kadir için başlatılan kampanyaya ben de destek veriyorum. Bu olay geniş kapsamlı bir şekilde araştırılması lazım. Kendisi Fen Lisesi mezunu kardeşi de aynı okulda okuyor. Ailesini tanıyorum bunlar düzgün insanlar yargı güzel netice verecektir" şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinden Ahmet Demirci, "Kampanyaya sonuna kadar destek veriyorum. Burada arkadaşımız kayıtsız kalmamak için bir şeyler yapmaya çalışmış ama sonunda hiç hoş olmayan şeyler olmuş. İmza olayını duydum ona da en kısa zamanda destek vereceğim. İnşallah adalet haklı olanın yanında olacaktır" dedi.



Kadir Şeker'in komşusu Erdoğan Koçak da, "Yardım kampanyasını ben kendim sosyal medya hesabımda defalarca paylaştım. Hayla paylaşmaya devam ediyorum benim komşum. O çocuk sonuna kadar haklı şurada biri karısını döverken biz koyup gidelim mi? Hepimizin yapması gereken oydu olur mu öyle şey" diye konuştu. - KONYA