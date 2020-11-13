Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz - Son Dakika

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz

13.11.2020 12:50
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz, System.String[]

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kadir Şeker'e (20) verilen 12,5 yıllık hapis cezasını İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak, haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması gerektiğini belirtmesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin tepkisine yol açtı.

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kadir Şeker'e (20) verilen 12,5 yıllık hapis cezasını İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak, haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması gerektiğini belirtmesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin tepkisine yol açtı. Kardeş Niyazi Remzi Duran (18), "2007'deki davadan örnek verilmiş. O davanın bizim davamızla yakından, uzaktan alakası yok. Benzerlik de yok. Emsal teşkil edemez" dedi.

Konya'da, 5 Şubat'ta, Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden oldu. Olay sonrası tutuklanıp, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapsi istenen Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce aynı suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak da 12,5 yıla düşürüldü.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında, Kadir Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şeker'in alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi. Ancak mahkeme, Şeker'e verdiği cezada haksız tahrik indirimini en üst ya da en alt seviyeden kullanmadı. Mahkeme, haksız tahrikin sanıkta meydana getirdiği hiddet ve eylemin derecesi de dikkate alarak, TCK'nın 29/1 maddesi gereğince indirim yapıp, cezayı 15 yıla düşürdü.Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılığın başvurusunda, Kadir Şeker'e verilecek cezada, cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması durumunda, Kadir Şeker'e verilen ceza, iyi hal hükümleri de uygulanarak, 10 yıla düşecek.'İNDİRİM DEĞİL MÜEBBET İSTİYORUZ'

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan kardeşi Niyazi Remzi Duran, başsavcılığın itirazının yersiz olduğunu savunarak, "İtiraz dilekçesinde, 2007'deki bir davadan örnek verilmiş. O davanın bizim davamızla yakından uzaktan alakası yok. Bir benzerlik de yok. Emsal teşkil edemez. Avukatlarımız gerekeni yapacak. Cezanın indirilmesi değil, aksine müebbet hapis almasını istiyoruz" dedi.


Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz

İstinaf Mahkemesi, kadir şeker, Cumhuriyet, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Savcılığın hamlesi sonrası Kadir Şeker hakkındaki cezaya iki tarafın avukatlarından da itiraz geldi Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak
Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti         
12:58
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu         
11:11
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi         
10:43
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek         
10:17
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum         
07:23
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 13:13:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei