Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kardeşi: 2007'deki dava emsal olamaz - Son Dakika

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kadir Şeker'e (20) verilen 12,5 yıllık hapis cezasını İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak, haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması gerektiğini belirtmesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin tepkisine yol açtı. Kardeş Niyazi Remzi Duran (18), "2007'deki davadan örnek verilmiş. O davanın bizim davamızla yakından, uzaktan alakası yok. Benzerlik de yok. Emsal teşkil edemez" dedi.

Konya'da, 5 Şubat'ta, Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak, ölümüne neden oldu. Olay sonrası tutuklanıp, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapsi istenen Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce aynı suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak da 12,5 yıla düşürüldü.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında, Kadir Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şeker'in alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi. Ancak mahkeme, Şeker'e verdiği cezada haksız tahrik indirimini en üst ya da en alt seviyeden kullanmadı. Mahkeme, haksız tahrikin sanıkta meydana getirdiği hiddet ve eylemin derecesi de dikkate alarak, TCK'nın 29/1 maddesi gereğince indirim yapıp, cezayı 15 yıla düşürdü.Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılığın başvurusunda, Kadir Şeker'e verilecek cezada, cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması durumunda, Kadir Şeker'e verilen ceza, iyi hal hükümleri de uygulanarak, 10 yıla düşecek.'İNDİRİM DEĞİL MÜEBBET İSTİYORUZ'

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan kardeşi Niyazi Remzi Duran, başsavcılığın itirazının yersiz olduğunu savunarak, "İtiraz dilekçesinde, 2007'deki bir davadan örnek verilmiş. O davanın bizim davamızla yakından uzaktan alakası yok. Bir benzerlik de yok. Emsal teşkil edemez. Avukatlarımız gerekeni yapacak. Cezanın indirilmesi değil, aksine müebbet hapis almasını istiyoruz" dedi.