Konya'da Ayşe Dırla'yı şiddetten kurtarmak isterken Özgür Duran adlı şahsın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in geçtiğimiz günlerde cezasının 10 yıl 10 aya düşürülmesine ve tutuklu kalmasına karar verildi.
Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi. Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.
Kadir Şeker hakkında verilen kararın ardından Özgür Duran'ın annesinin mahkemedeki sözleri de yeniden gündeme geldi. Güner, "Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı" demişti. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkarılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası, ölen Özgür Duran'ın annesinin sözleri gündem oldu - Son Dakika