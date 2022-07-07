Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası, ölen Özgür Duran'ın annesinin sözleri gündem oldu - Son Dakika
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Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası, ölen Özgür Duran'ın annesinin sözleri gündem oldu

07.07.2022 17:48
Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası, ölen Özgür Duran'ın annesinin sözleri gündem oldu

Konya'da sevgilisi tarafından dövülen Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Şeker'in tahliyesi için verilen kararından ölen Özgür Duran'ın annesinin mahkemedeki sözleri yeniden gündem oldu. Anne Mübeyyen Güner, "Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Konya'da Ayşe Dırla'yı şiddetten kurtarmak isterken Özgür Duran adlı şahsın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in geçtiğimiz günlerde cezasının 10 yıl 10 aya düşürülmesine ve tutuklu kalmasına karar verildi.

AVUKATLARININ İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi. Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.

DURAN'IN ANNESİNİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kadir Şeker hakkında verilen kararın ardından Özgür Duran'ın annesinin mahkemedeki sözleri de yeniden gündeme geldi. Güner, "Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı" demişti. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkarılmıştı.

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SON DAKİKA: Kadir Şeker'in tahliyesi sonrası, ölen Özgür Duran'ın annesinin sözleri gündem oldu - Son Dakika
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