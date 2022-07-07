Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (3)

ŞEKER'İN AVUKATI: ÇOK MUTLUYUZ

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, tahliye kararı için mutlu olduklarını belirterek, "Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara, biz aynı gün, aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.