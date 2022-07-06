Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz - Son Dakika
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Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz

06.07.2022 14:56
Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, dün yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp,...

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, dün yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına karar verilmesine Şeker'in avukatları itirazda bulundu

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda; 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, asgari düzeye yakın bir ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl, 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, tutukluluğa itiraz için bir üst mahkemeye dilekçe verdi.


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Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti Son dakika haberi... Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz Son dakika haberi... Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz
Kaynak: DHA

Kadir şeker, Yargıtay, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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