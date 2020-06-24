KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ - Son Dakika

KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamını karar verip, duruşmayı 16 Eylül tarihine erteledi.

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)

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Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamını karar verip, duruşmayı 16 Eylül tarihine erteledi.

KONYA


kadir şeker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ - Son Dakika

Son Dakika

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