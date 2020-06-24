KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ - Son Dakika

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (3)

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Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum