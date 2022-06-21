Kadir Şeker'in tutuksuz yargılama talebi reddedildi! Maktulün annesi konuştu: Adalete güveniyorum - Son Dakika
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Kadir Şeker'in tutuksuz yargılama talebi reddedildi! Maktulün annesi konuştu: Adalete güveniyorum

21.06.2022 21:19

Konya'da sevgilisini dövdüğü düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tutuksuz yargılama talebi reddedildi. Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddiyle ilgili olarak, "Verilen ceza Kadir'e ödüldü. Kadir'in hayalleri değil, bizim hayallerimiz gitti. Mağdur olan biziz, işimden, evimden oldum, çocuğumun eğitimi yarım kaldı. Adalete güveniyorum" dedi.

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in ilk duruşması görüldü.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINA BAKARKEN GÖZLERİ DOLDU

İlk duruşmada Şeker'in tutukluluk kararının devamına ilişkin durumu Antalya'da yaşayan Duran'ın annesi Mübeyyen Güner değerlendirdi. Oğlunun fotoğrafına bakarken gözleri dolan Güner, adalete güveninin tam olduğunu kaydetti.

Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanma talebinin reddi, maktulün annesini sevindirdi

"SONUÇTA BİR CAN GİTTİ"

Mübeyyen Güner, dosyada halen bilinmeyenlerin olduğunu savundu. Adalete her zaman güvendiğini dile getiren Güner, "5 Temmuz'da yeniden bir duruşma daha olacak. Sonuçta bir can gitti. Olayda kadına şiddet diye bir durum yoktur. Rapor elimdedir, bu raporu ben düzenlemedim devlet verdi. Darp, cebir izi yoktu diyor raporda. Halen kadına şiddet deniliyor. Kadir suçsuzsa bıçak neden elinde. Bu bıçak Kadir'in, bıçağı açtığın zaman büyüyor. Öğrenci kişi bıçak oynamaz, kalemle ilgilenir. Ortada bir can var gideni bunu gören duyan yok. Yerde oğluma tekme attığını bir tanık söylüyor, nasıl oluyor da kadına şiddet deniliyor. Bunu adalet de biliyor. 'Tahliye' diyorlar, bu olamaz. Ortada bir can gitmiş, tavuk ölüsü değil. Nereye beraat olacak" diye konuştu.

Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanma talebinin reddi, maktulün annesini sevindirdi

"MÜEBBET İSTİYORUM"

Verilen cezanın Kadir Şeker'e ödül niteliğinde olduğunu savunan Güner, "Ödüldü hiçbir şey değildi. Zaten 6 ayını bıçaktan aldı. Aldığı 12 yıl cezaydı, bunun yatarı da 8 yıldır. Bir can için 8 yıl ceza çok mu, bence çok değil bir ödüldü. Ben daha fazla ceza almasını istiyorum. Dosya müebbetten açılmıştı. Burada kasten adam öldürme var. Ben müebbet istiyorum. Bu çocuğun cezası müebbettir. Dosyanın içinde çok bilinmeyenler var. Her şey tesadüf değildir. O kadar tesadüfler var da 6 ay boyunca Kadir Şeker tramvaya kendi kartıyla biniyor, olay günü ne hikmetse kardeşinin kartıyla biniyor. Bu şüpheli bir durum. Karanlıkta A.D., siyah saplı bir bıçak vardı diyor. Ne hikmetse Özgür'ün bıçaklandığını görmüyor. Benim bir başka tanığım neden dinlenmedi" diye konuştu.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Kadir Şeker'in cezasını az bulduğunu ifade eden Mübeyyen Güner, "O cezaya itiraz etmiştik. Sonuna kadar davanın arkasındayız. Kadir olay yerinde tamamen tesadüfen bulunmuyor. Kadına şiddet yok. Verilen ceza ise ödüldü. Kadir'in hayalleri değil, bizim hayallerimiz gitti. İki tane daha çocuğum var, onların önünü açamıyorum. Mağdur olan biziz, işimden, evimden oldum, çocuğum eğitimini yarım bıraktı. Adalete güveniyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz. Sabırla bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanma talebinin reddi, maktulün annesini sevindirdi
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Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi
Kaynak: İHA

Kadına şiddet, Kadir şeker, Yargıtay, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker'in tutuksuz yargılama talebi reddedildi! Maktulün annesi konuştu: Adalete güveniyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadir Şeker'in tutuksuz yargılama talebi reddedildi! Maktulün annesi konuştu: Adalete güveniyorum - Son Dakika
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