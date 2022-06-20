Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi - Son Dakika
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Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi

20.06.2022 19:31
Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, yaklaşık 2 hafta önce yaptıkları itirazın mahkemede değerlendirildiğini, duruşmaya kadar Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildiğini kaydetti.

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti. Şeker, 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: AA

Kosova Mahallesi, Kadir şeker, Yargıtay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddine karar verildi - Son Dakika
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