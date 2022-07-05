Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Kadir Şeker, annesi Zeliha Şeker, ağabeyi Hidayet Şeker, öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, annesi Mübeyyen Duran ve kardeşi Niyazi Remzi Duran ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. 'Haksız tahrik' indirimi en üst seviyeden uygulanırsa; Kadir Şeker'in cezası, 10 yıl düşecek. Bu durumda Şeker'in cezaevinde kaldığı süre gözetilerek tahliye edilebileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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