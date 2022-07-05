Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı

05.07.2022 14:21

KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemeye çalıştığı sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Kadir Şeker (22), yeniden yargılanmaya başladı.

KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemeye çalıştığı sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Kadir Şeker (22), yeniden yargılanmaya başladı.

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

TAHLİYE KARARI BEKLENİYORDaha sonra dosya, savcılık itirazı ve sanık avukatlarının başvurusu ile önce istinaf ardından da Yargıtay'a taşındı. Son olarak Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda; 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, asgari düzeye yakın bir ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Kadir Şeker, annesi Zeliha Şeker, ağabeyi Hidayet Şeker, öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, annesi Mübeyyen Duran ve kardeşi Niyazi Remzi Duran ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. 'Haksız tahrik' indirimi en üst seviyeden uygulanırsa; Kadir Şeker'in cezası, 10 yıl düşecek. Bu durumda Şeker'in cezaevinde kaldığı süre gözetilerek tahliye edilebileceği belirtildi.


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KADİR ŞEKER YARIN YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK; TAHLİYE BEKLENİYOR KADİR ŞEKER YARIN YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK; TAHLİYE BEKLENİYOR KIRKLARELİ - Takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı KIRKLARELİ - Takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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