Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak - Son Dakika
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Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak

17.06.2022 19:09

Konya'da sevgilisine şiddet uyguladığını düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi. Taraflar 5 Temmuz saat 14.00'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından, Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.
Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi. Taraflar 5 Temmuz saat 14.00'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

KARAR DAHA FAZLA İNDİRİM YAPILMASI GEREKÇESİYLE BOZULDU

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

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Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu Toplantısı Konya'da yapıldı MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu Toplantısı Konya'da yapıldı
Kaynak: AA

Kadir şeker, Yargıtay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak - Son Dakika

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