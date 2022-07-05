Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasında tutukluluğa devam kararı (4) - Son Dakika
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Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasında tutukluluğa devam kararı (4)

05.07.2022 17:02
Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasında tutukluluğa devam kararı (4)

ÖZGÜR DURAN'IN ANNESİ: ADALET YERİNİ BULDUDuruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, "Neredeyse Kadir öldürmediğini söyleyecek.

ÖZGÜR DURAN'IN ANNESİ: ADALET YERİNİ BULDU

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, "Neredeyse Kadir öldürmediğini söyleyecek. Ama bıçak onun. Rahatlıkla gidiyor elini, yüzünü yıkıyor. Ben olsam olay yerinden ayrılamam. Bu nasıl korku panik. Adalet yerini buldu. Ben buna inanıyorum. Olay öyle değildi. Baştan beri kadına şiddet diye kurtarmaya çalışıyorlardı" dedi.

'KADİR'E DE ÜZÜLÜYORUM'

Baba Cengiz Duran ise, "Kadir'e de üzülüyorum. Hakim kimseye bayramı yaşatmadı. Türkiye'nin beklediği haber çıkmadı. Kadir bir katildir bunu herkes böyle bilsin" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasında tutukluluğa devam kararı (4) - Son Dakika

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