Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3) - Son Dakika

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Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3)
6 saat önce
TESTİ POZİTİF ÇIKTI Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in (20) 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in (20) 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bugün yargılanmasına başlanacak Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 10:30 Kaynak: DHA
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