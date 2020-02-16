Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi - Son Dakika

Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi

16 dakika önce

Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek bir ifade geldi. Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kuzeni Ayşe D'nin olay sonrasında kendisini aradığını ve Özgür Duran'ın Kadir Şeker olay yerinden uzaklaşırken arkadan saldırdığını ve boğazını sıktığını söyledi.

Eskişehir'de Ayşe D'nin sevgilisi Özgür Duran'la kavgasını görüp müdahale eden ve Duran'la yaşadığı arbedede adamı öldüren Kadir Şeker'in dava sürecini etkileyecek gelişme yaşandı. Özgür Duran'ın kuzeni B.D, Ayşe'nin olay sonrasında kendisini arayarak Duran'ın Kadir'e arkadan saldırdığını ve boğazını sıktığını söylediğini ifade etti.

ALACAĞI CEZA MERAK EDİLİYOR

Ayşe D'yi kurtarırken Özgür Duran'ı öldüren ve cezaevine giren Kadir Şeker'le ilgili gelişmeleri tüm Türkiye takip ediyor. Ayşe D, yaptığı çelişkili açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çekerken Kadir'in alacağı ceza da merak konusu.

ÖZGÜR DURAN'IN KUZENİNDEN SEYRİ DEĞİŞTİRECEK AÇIKLAMA

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın kuzeni yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. İlk olarak Özgür Duran'ın Kadir'e saldırdığını belirtti.

"ÖZGÜR, KADİR'E ARKADAN SALDIRMIŞ"

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Kuzen Duran, şunları söyledi "Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Genç (Kadir) 'Abi neden ağlatıyorsun kadını?' demiş. Özgür'de sana ne lan benim karım demiş. Ayşe de ben eşiyim demiş. Genç (Kadir) geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış. Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özgür, işsizdi çalışmıyordu. Yanlarında bir miktar paraları vardı. O parayla geçimlerini sağlıyorlardı."

NE OLMUŞTU?

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.

Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi
Kadir Şeker, kendisine "katil" denilmesine üzüldüğünü dile getirdi

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:42 
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