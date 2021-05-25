'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: "Asıl sendromu biz yaşıyoruz" - Son Dakika

'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: "Asıl sendromu biz yaşıyoruz"

25.05.2021 18:49

'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: "Asıl sendromu biz yaşıyoruz" Anne Mübeyyen Güner Dalkılınç : "Kadir'e adalet ararken felaketini getiriyorlar" Yozgat'ta bir benzin istasyonunun marketinde darp edilen kadına müdahale edilmeyip seyirci kalınmasına...

'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: "Asıl sendromu biz yaşıyoruz"

Anne Mübeyyen Güner Dalkılınç :

"Kadir'e adalet ararken felaketini getiriyorlar"

ANTALYA - Yozgat'ta bir benzin istasyonunun marketinde darp edilen kadına müdahale edilmeyip seyirci kalınmasına psikiyatrlar tarafından 'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesi yapılmasına Kadir Şeker'in kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç'tan tepki geldi. Anne Kalkılınç, Kadir Şeker olayının kadına şiddetle bir alası olmadığını, her fırsatta Kadir'in öne çıkarıldığını belirterek, "Bizim olayımızda kadına şiddet yok. Kadir, algıladıkları kadar masum değil" dedi.

Yozgat'ta 11 Mayıs Salı günü, bir benzin istasyonunun marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski erkek arkadaşı Şevket Türksoy tarafından tekme tokat darp edildi. Markettekiler ve çevredekiler olaya seyirci kalırken, Aysel D., tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların kadına şiddet olayına ise bu denli sessiz kalmasına 'Kadir Şeker Sendromu' adı verildi.

Olayın medyada yankı bulmasının ardından 5 Şubat 2020 Çarşamba günü Kadir Şeker'in Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı darp ettiği iddia edilen Özgür Duran'a müdahale etmek isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç açıklamalarda bulundu. Dalkılınç, çok üzüldüklerini belirterek, asıl sendromu kendilerinin yaşadığını belirtti.

"Kadir, Özgür Ayşe'ye şiddet uygulamıyordu dedi"

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, "Ben gerçekten çok üzülüyorum. Nerede bir olay olursa Kadir Şeker'e bağlanıyor, Kadir Şeker sendromu deniliyor. Anlam veremiyorum. Biz kadına şiddete karşıyız. Çok üzücü bir haberdi, izledim gördüm olmasını asla istemiyorum. Bizim olayımızda kadına şiddet yok. Kadir, algıladıkları kadar masum değil. Kendisi de demiyor Özgür'ü Ayşe'yi döverken gördüm diye. Hiçbir ifadesinde de Özgür'ün Ayşe'yi dövdüğü yer almıyor. Ayşe'nin darp raporu bile yok. Duruşma salonunda Kadir'e sordum, benim çocuğum Ayşe Dırla'yı dövüyor muydu? Bir sefer de kalbine bıçağı sokarak ölümüne sebep oldun Kadir. Benim çocuğum Ayşe'ye sokağın ortasında hakaret edip şiddet mi uyguluyordu da sen bunu yaptın dedim. Bana dediği kelime 'Hayır, asla şiddet uygulamıyordu. Şiddet yoktu sadece ben orada tartıştıklarını görünce sordum, neden kadını ağlatıyorsun diye sordum. O yüzden bu olay gerçekleşti, çok üzgünüm' dedi. Nereden çıkıyor bu kadına şiddet olayı?" dedi.

"Ben neyin sendromunu yaşıyorum? Asıl mağdur benim"

Asıl mağdurun kendisinin olduğunu söyleyen Dalkılınç, "Türkiye'de bir olay olduğunda direkt Kadir Şeker'e bağlanıyor. Ben acımı yaşayamadım, yaşatmadılar. Birileri prim kazanmak amacıyla, bizim ne şekilde olduğumuzu düşünmeden hareket ediyor. Kadir Şeker sendromu çıktı şimdi de başımıza. Ben neyin sendromunu yaşıyorum? Asıl mağdur benim, evladını kaybeden benim. Kimse bana ne yaşadığımı sormadı" diye konuştu.

"Kadir bana itibar davası açmış"

Kadir'in kendilerine itibar davası açtığını söyleyen Dalkılınç, "Bir ara itibarı sarsıldı dendi. Hatta Kadir Şeker, bana dava açmış. İtibarını sarstığım gerekçesi ile benden şikayetçi olmuş. Bir katilin ne gibi bir itibarı olabilir? Benim çocuğum 17 yaşında abisinin ceset torbasını aldı geldi, kendi elleriyle defin etti, kendi yıkadı. Ben ekmeğimden, işimden oldum. Çocuğum okulundan, takımından oldu. Asıl mağdur biziz. İmajı sarsılan biziz. Sürekli darp edilip, tehditler alan benim. Burnum bile kırıldı. Bizi çok büyük travma yaşatıyorlar" dedi.

"Asıl sendromu biz yaşıyoruz"

Olayı duyunca şok olduğunu söyleyen Mübeyyen Güner Dalkılınç, "Kadir Şeker Sendromu dediklerinde şok oldum. Asıl sendromu biz yaşıyoruz. Bu ne demek ya? Kadir sendromu yaşıyormuş Türkiye. Kadir'de uyuşturucu kullanıcısı. Kapılarından mal almaya geldiği zamanlarda görenler var. Kadir'i de serbest bıraktırıp eline bir bıçak verelim, önüne geleni kalbinden bıçaklasın. O sendromu biz yaşıyoruz. Kadir için adalet ararken, felaketini getiriyorlar farkında değiller" şeklinde konuştu.

"Kendisi bir katil"

Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran, "Dün Kadir Şeker sendromu çıktı, ondan önce sosyal medyada başlık etiketi açtılar. İnsanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Herkes anneme, ölmüş abime hakaret etti. Sendrom haberlerini görünce güldüm, artık ne diyeyim. Gülünecek bir durum artık. Ölmüş bir insanın üzerinden prim yapılıyor. Kadir bize itibar davası açmış, ben de ona karşı dava açtım. Kendisi bir katil, hatta kiralık katil. Bu Kadir Şeker kim? 108 Gün Melek İpek içeride yattı, araştırıldı. Suçsuz olduğu ortaya çıkınca tahliye edildi. Bugün 477 gün oldu. 477 gündür Kadir Şeker neden tahliye olmadı? Bir insanın canını alan birini nasıl serbest kalmasını istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Asıl sendromu biz yaşıyoruz
'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Asıl sendromu biz yaşıyoruz
'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Asıl sendromu biz yaşıyoruz
'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Asıl sendromu biz yaşıyoruz

Kadir şeker, Benzin, Yozgat, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: 'Asıl sendromu biz yaşıyoruz' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: "Asıl sendromu biz yaşıyoruz" - Son Dakika
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