Kadir Şeker'e tekrar tahliye kararı! 31 Temmuz'a kadar... - Son Dakika
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Kadir Şeker'e tekrar tahliye kararı! 31 Temmuz'a kadar...

Kadir Şeker'e tekrar tahliye kararı! 31 Temmuz'a kadar...

08.06.2023 18:51

Konya'da sevgilisini döven Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker, ömür boyu hapse çarptırıldıktan sonra Yargıtay kararıyla tahliye edildi. Yargıtay kararı sonrası cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker, açık cezaevinde bulunduğu için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olarak tahliye edildi.

5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın(32), sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü sırada, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (22), çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

1 hafta önce tutuklanan Kadir Şeker, cezaevinden izinli olarak tahliye oldu

YARGITAY KARARI BOZDU

Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde ise ''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadeleri kullanıldı.

1 hafta önce tutuklanan Kadir Şeker, cezaevinden izinli olarak tahliye oldu

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Kadir Şeker, 5 Temmuz 2022'de yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararı sonrası Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, 7 Temmuz 2022'de Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 6 Şubat 2020'den itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı sonrası, 'bozmaya uyularak' verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği'nin 6. maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

1 hafta önce tutuklanan Kadir Şeker, cezaevinden izinli olarak tahliye oldu

KADİR ŞEKER, YENİDEN TAHLİYE

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2023'te , Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını 18 onadı.Yargıtay'ın onama kararı sonra Kadir Şeker, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun' kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde Kadınhanı ilçesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, bugün açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

Şeker'in avukatı Emrah Daylan, ''Kadir Şeker'in, cezası onandıktan sonra açık cezaevinde geçireceği infaz süresi var. Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları için de cezaevi izleme kurulu, müvekkilimizin de o tarihe kadar izinli olması için tahliyesine karar verdi'' dedi.

Kaynak: DHA
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Kadir şeker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'e tekrar tahliye kararı! 31 Temmuz'a kadar... - Son Dakika


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