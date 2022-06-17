Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak

17.06.2022 19:22

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir

Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından Şeker'in dosyası, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.

Yerel mahkeme, dosyaya ilişkin duruşma tarihini belirledi.

Taraflar, 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

"Tüm ümidimizi 5 Temmuz'a bırakmış olduk"

Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Yargıtayın bozma ilamının 3. Ağır Ceza Mahkemesine geldiğini söyledi.

Aladağ, "Mahkemenin 3 günlük bir çalışması sonucu bugün yine UYAP'tan takip ettiğimiz kadarıyla bir tensip tutanağı var ancak içeriğini göremiyoruz. Duruşma günü var, 5 Temmuz 2022 saat 14.00 şeklinde." ifadelerini kullandı.

Aladağ, Şeker hakkında tahliye beklentilerine ilişkin de "Bu, hepimizin çok beklediği, ümitle beklediği o sevinci şimdilik yaşayamadık. Diyoruz ki şayet tahliye kararı vermiş olsaydı bundan hepimiz haberdar olurduk ama duruşma günü beklenenden çok daha yakın, kısa bir tarih. Artık tüm ümidimizi, beklentimizi duruşma günü olan 5 Temmuz tarihine bırakmış olduk." diye konuştu.

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 01:32:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement