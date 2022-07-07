Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi! İşte ilk görüntüler

07.07.2022 19:13

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. İşte ilk görüntüler...

Konya'da,5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 05 Temmuz Salı günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ÇIKIŞTA AİLESİ KARŞILADI

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonraailesine sarıldı.

İşte cezaevi kapısından ilk görüntüler:

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SON DAKİKA: Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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