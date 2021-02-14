(Havadan fotoğraflarla) Kadir Topbaş'a veda (2) - Son Dakika
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(Havadan fotoğraflarla) Kadir Topbaş'a veda (2)

(Havadan fotoğraflarla) Kadir Topbaş'a veda (2)

14.02.2021 12:57

Kadir Topbaş'ın cenazesi helallik için Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi.

Kadir Topbaş'ın cenazesi helallik için Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi. Cenaze aracının gelişi havadan görüntülendi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okundu. Burada helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı. Ardından Kadir Topbaş'ın cenazesi Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi. Belediye binasına Kadir Topbaş'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) Kadir Topbaş'a veda (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Havadan fotoğraflarla) Kadir Topbaş'a veda (2) - Son Dakika
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