Kadir Topbaş'ın adı Bağcılar Belediyesine ait Halk Sarayı'na verildi - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede şubat ayında vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın adı Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'na verildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haziran ayı olağan meclis toplantısı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Plan ve Proje Müdürlüğünün, Halk Sarayı'na isim verilmesiyle ilgili teklifi görüşmeye açıldı. Teklifte, Yenimahalle Dökümcüler Caddesi'nde bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye kazandırılan Halk Sarayı'na Kadir Topbaş isminin verilmesi istendi.

Yapılan oylamada teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"Vefamızın bir göstergesi"

Destek veren siyasi parti gruplarına teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kendisi bizim için çok önemli bir insandı. Kendisini her zaman hayırla yad edeceğiz. Ona vefamızın bir göstergesi olarak adını Halk Sarayı'na verdik. İstanbul'a büyük hizmetleri dokunan Kadir ağabeyin adı artık kıyamete kadar Bağcılar'da yaşayacak." ifadelerini kullandı.