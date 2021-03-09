Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yaşatılacak - Son Dakika

Vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak. İBB meclis toplantısında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi'nin Mart ayı ilk oturumunda hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın isminin yaşatılması için partiler tarafından ortak bir teklif sunuldu. AK Parti önerisi, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının imzası ile verilen ortak teklifte Kadir Topbaş'ın adının Yenikapı Meydanı'na ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne verilmesi önerildi. Yapılan teklif mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Kararın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisinin kendisine yakışan bir vefa örneği gösterdiğini ifade ederek siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

(İHA)