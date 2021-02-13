Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Bayram Şenocak / Haydar Ali Yıldız - Son Dakika

Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Bayram Şenocak / Haydar Ali Yıldız

13.02.2021 19:04
Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Bayram Şenocak / Haydar Ali Yıldız, System.String[]

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76), hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından bazı isimler hastaneye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76), hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından bazı isimler hastaneye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Topbaş'ın vefat ettiği hastaneye gelerek açıklama yaptı.

Haydar Ali Yıldız, Bayram Şenocak, Kadir Topbaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Bayram Şenocak / Haydar Ali Yıldız - Son Dakika


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