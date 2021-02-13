Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın (76), hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri, yakınları ve siyaset dünyasından bazı isimler hastaneye başsağlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Topbaş'ın vefat ettiği hastaneye gelerek açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kadir Topbaş'ın vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor - Bayram Şenocak / Haydar Ali Yıldız - Son Dakika