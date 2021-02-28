Kadir Yağlıoğlu'nu unutmadılar
28.02.2021 16:53
Develi Belediyespor, trafik kazasında vefat eden okul müdürü Kadir Yağlıoğlu'nu unutmadı.
Develi Belediyespor, trafik kazasında vefat eden okul müdürü Kadir Yağlıoğlu'nu unutmadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, Ürgüpspor'u 3-1 yendi. Ligin 17. haftasında lider Ürgüpspor'u deviren Develi Belediyespor, karşılaşma sonunda, hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü Kadir Yağlıoğlu'nu unutmadı.
Develi Belediyespor oluncuları alınan galibiyet sonrasında 'Her zaman kalbimizdesin. Seni unutmayacağız Kadir Yağlıoğlu' pankartı açtı. - KAYSERİ
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