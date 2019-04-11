Kadıralak Yaylası, Bu Yıl da Mora Büründü

TRABZON'un Tonya
ilçesinde, 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası
, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla bu yıl da mora büründü. Ortalama 3 hafta süreyle görülebilecek 'mavi yıldız' çiçekleri için yaylaya turlar düzenlenmeye başlandı.
Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanıyor. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeklerinin yetiştiği yayla, bu yıl da mora büründü. İlkbaharın gelmesiyle yeşilin farklı tonlarının ortaya çıktığı yayla, 'mavi yıldız' çiçekleriyle doldu. Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemek için harekete geçti. 'Mavi yıldız' çiçekleri yaylada, ortalama 3 hafta süreyle görülebilecek.
Yöre sakinleri, 'mavi yıldız' çiçeklerinin kısa süre görülebildiği yaylada, hayvanlarının kışlık yiyeceklerini elde etmek için toprağı gübrelemeye başladı. Dört bir yanı ladin ağaçlarıyla çevrili yaylanın mor renge bürünmesini, kadınlar da kemençe eşliğinde horon oynayarak, kutladı.
TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ
Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'mavi yıldız' çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye
'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. Uzungöl
benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.
- Trabzon