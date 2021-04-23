KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL - Son Dakika

KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL

23.04.2021 12:13

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın, '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali...

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın, '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 26052017 tarih ve 785 sayılı statü değişikliği kararını iptal etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, doğal sit alanındaki 144 kritik flora türden 37'sinin küresel ölçekte önemli derecede tehlike kategorisi kapsamında bulunduğuna yer verildi.

Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği, Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesi, yargıya taşındı. Yeni statünün, yaylanın doğal yapısını bozacağını öne süren bölge halkı, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Mayıs 2017 tarihli ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

'RED' KARARI BOZULDU

Davayı 27 Mart 2018'de reddeden yerel mahkemenin kararı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi'nce bozuldu. İstinaf Mahkemesi çevre, ziraat ve orman mühendisleri ile peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanlarından oluşan heyetle bilirkişi keşfi yapılarak, yaylanın 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı özelliği taşıyıp, taşımadığının tespit edilmesi istedi.

BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI

Trabzon İdare Mahkemesi, bilirkişilerin katılımı ile yaylada keşif yaptı. Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi kararının Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve Türkiye'nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını savunan hukukçular ile yöre halkı da karardan vazgeçilmesini istedi. Yaylanın statü değişikliğinin önünü açan Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu raporunun da bilimsel gerçeklerden uzak olduğunu savunan bölge halkı, değişiklik halinde yaylanın korunamayacağını, doğayı bozacak girişimlerin önünün açılacağını belirtti. Davalı idare ise statünün değiştirilmesinin çevreyi korumada herhangi bir engel oluşturmayacağını savundu.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 26052017 tarih ve 785 sayılı Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesi yönündeki kararını iptal etti.

'144 KRİTİK FLORA TÜRÜ VAR'

Mahkemenin gerekçeli kararında doğal sit alanındaki endemik türlere vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi

Doğal sit alanı içinde 144 kritik flora türü belirlendiği, 2'sinin ise kritik seviyede endemik tür olduğu, 11 türün ise tehlikede (EN) kategorisinde değerlendirildiği, 24 tanesinin duyarlı (VU) tehlike kategorisinde olduğu, alanda bulunması muhtemel 37 türün küresel ölçekte önemli derecede tehlike kategorisi kapsamında yer almaktadır. Diğer türlerin de küresel ve ulusal ölçekte farklı tehlike kategorilerinde yer aldığı, alanda bulunan mavi yıldız çiçeğinin de tehlike kategorisinde bulunan ve koruma altına alınan endemik türlerden birisi olduğu, 8 iki yaşamlı ve 8 sürüngen türünün alanın uygun habitatlarında bulunabileceğinin belirlenmiştir. İki yaşamlılar arasındaki 3 türün, sürüngenlerden ise 2 türün 'kritik tür' olarak değerlendirildiği, alanda bulunan 33 memeli türünden 3 tanesinin kritik türlerdir. Kadıralak Yaylası'nın merkezi kısmında insan faaliyetlerinin ve yapılaşmanın aşırı olduğu, ancak merkezin dışına doğru ormanlık alanlarda bu faaliyetlerin kesildiği, bu ormanlık alanların doğal karakterlerini koruduğu ve yaban hayvanlarının barınma, beslenme ve üreme gibi hayati ihtiyaçlarını temin edebileceği uygun yaşama şartlarına sahip olduğu görülmektedir.

'KRİTİK TÜRLER İÇİN ÜREME VE YAŞAM ALANI'

Yerleşim alanlarının dışında müdahalenin az olduğu doğal alan olduğuna vurgu yapılan yaylanın merkezi kısmı dışında kalan yerlerin kritik türler için üreme ve yaşam alanı olduğuna vurgu yapılan kararda, Oluşturduğu bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri, türleri bulundurduğu, jeolojik, jeomorfolojik özelliklerinin korunduğu, genel olarak insan etkisi olmadan meydana geldiği, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riskinin yüksek olduğu, doğal süreçler veya zamanla sınırlı müdahalelerle dönüşebilme kabiliyetine sahip olduğu, korunacak hedef tür veya türlerin üreme alanlarını ihtiva ettiği, dolayısıyla kesin korunacak hassas alanlara ilişkin ayırt edici kriterlerden birkaçını içerdiği göz önüne alındığında, Kadıralak Yaylası'nın yerleşim alanlarını içine alan ve ormanlık alanın dışında kalan bölgelerin 'sürdürülebilir ve kontrollü kullanım alanı' olarak, ormanı kapsayan alanların ise 'nitelikli koruma alanı' olarak belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır görüşlerine yer verildi.

KADIRALAK YAYLASI

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'mavi yıldız' çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince ve uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti.

KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL
KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL

Kadıralak Yaylası, Trabzon, Nisan, Bern, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti Apartmanı andıran Panama römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi! İadesi istenecek         
11:48
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı 21 bin liralık masraf yapıp muhtarlık seçimlerini kaybedince, kazdığı mezarların fiyatına zam yaptı         
10:14
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı         
09:42
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı         
09:38
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum         
01:23
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 13:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KADIRALAK YAYLASI'NIN KORUMA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ KARARI İPTAL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei