(YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor - Son Dakika

(YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor

23.11.2020 10:05
(YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor, System.String[]

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri, kapılarını 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile 28 Kasım'da açacak.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri, kapılarını 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile 28 Kasım'da açacak.

İstanbul'un en seçkin kültür ve sanat merkezi olmaya aday mekanlarından biri olan Kadırga Sanat Galerileri sanatseverlere kapılarını açıyor. Sanata dair birçok unsura ev sahipliği yapacak olan Fatih'in yeni galerilerinin açılışı, 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle gerçekleşecek. Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi. Hatip Mehmet Efendi'den Mustafa Düzgünman'a kadar farklı dönemlerden farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkilerin sunulacağı ve 28 Kasım Cumartesi günü açılacak olan sergi, 22 Ocak 2021 tarihine kadar görülebilecek.

'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile kapılarını açacak olan, İbrahim Ethem Efendi, Hoca Ali Rıza, Levni, Şeker Ahmet Paşa ve Matrakçı Nasuh gibi Türk bilim ve sanatının üstatlarının ismini taşıyan salonlarıyla Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri, sergilere, atölyelere, söyleşilere ve eğitimlere ev sahipliği yapacak. 900 metrekarelik alanda oluşturulan 5 sergi salonu ile farklı fikir ve proje üretimlerinin desteklenmesi ve disiplinler arası etkileşimin artırılmasının hedeflendiği galeriler, İstanbul'un tarihi semti Kadırga'nın yeniden sanat merkezi olma iddiasına katkıda bulunarak bölgeye ayrı bir değer katacak.

"KADIRGA'YA YENİ HAYAT GELDİ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR MEKANDAN BAHSEDİYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul'u yaşamanın ilim, görgü ve sanat olduğunu, Fatih'i yaşamanın ise ayrıcalık ve sorumluluk olduğunu dile getirerek, "Fatih'te yaşamak onun hakkını vermek, sahip olduğu değerleri korumak ve geleceğe taşımaktır. Bu perspektiften yola çıkarak, Fatih'imizde kültür-sanat politikamızı belirlerken sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi, Fatihlilerin vakitlerini nitelikli etkinliklerle geçirmelerini sağlamayı, en önemlisi de gençlerimizin sanatsal yeteneklerini erken yaşlarda keşfederek onlara yol açmayı önemsiyoruz" dedi.

"FATİH'E DEĞER KATMAK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Turan, "Kadırga Sanat Galerileri de bu hassasiyetler doğrultusunda kültür ve sanat üzerinde yükselen bir mekan olması hedefiyle hizmete aldık. Kültür-sanat ikliminde sunduğumuz iletişim ortamı sayesinde, 'Kadırga'ya yeni hayat geldi' diyebileceğimiz bir mekandan bahsediyoruz. Fatih'i Fatih yapan toplumsal ve kültürel yapıyı muhafaza ederek bu değerleri geleceğe aktarmak, sosyo-kültürel yapılanmayı sürekli kılmak ve eşsiz Fatih'e değer katmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Fatih'te yaşıyor olmanın ayrıcalığını ve gururunu hissettirecek çalışmalarımızdan ne kadar çok vatandaşımız istifade ederse kendimizi o kadar başarılı addediyoruz" dedi.


(YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor
(YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor
(YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor
(YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor

Fatih Belediyesi, İstanbul, Fatih, 190, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat (YENİDEN) Kadırga Sanat Galerileri açılıyor - Son Dakika


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