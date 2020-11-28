Kadırga Sanat Galerileri "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisiyle açıldı - Son Dakika

Kadırga Sanat Galerileri "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisiyle açıldı

28.11.2020 16:17

Kadırga Sanat Galerileri, "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisiyle kapılarını açtı.

Kadırga Sanat Galerileri, "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisiyle kapılarını açtı.

Etkinlik alanları ve workshop atölyesinin yanı sıra 3 ayrı galeriyle sanatseverlere kapılarını açan mekanın açılışı, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, açılışta yaptığı konuşmada kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kadırga Sanat Galerilerinin Fatih'e yeni bir soluk getireceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin insanlığı ruhen ve bedenen etkilediğini dile getiren Turan, "Yeni alışkanlıkların, yeni bir yaşam tarzının, yeni bir iletişim dilinin de oluştuğuna hep beraber şahitlik ediyoruz. Bu süreç devam ederken anın içerisine gizlenmiş güzellikleri de ihmal etmememiz, onlarla hemhal olmaya, yaşamın devam ettiği gerçeğine bigane kalmamaya gayret etmeliyiz." dedi.

"Sergi, ebru sanat tarihine ışık tutacak"

Serginin özenle ve çok büyük bir emekle ortaya çıktığını anlatan Turan, "Arkadaşlarımız 6-7 aydır sadece bu işle uğraşıyor. Bu serginin ebru sanat tarihine de inşallah ışık tutacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Mekanların kültür ve sanat faaliyetleri için belirleyici bir unsur olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Fatih kadim bir yerleşim, bizim medeniyetimize ait neşet etmiş kültüre, sanata, edebiyata dair değerlerin birçoğunun doğduğu yer burası. Bu Fatih'teki ilk sanat galerimiz, inşallah devamı gelecek. Mekan tek başına bir şey ifade etmez ama mekan olmadan da kültürün ve sanatın gelişeceği kanaatinde değilim.

Umut ediyoruz ki Kadırga Sanat Galerilerimiz özellikle Kadırga bölgesinin, sonra Fatih'in ve İstanbul'umuzun çekim merkezlerinden biri olacak. Değerli sanatçıların, fikir insanlarının, gönül mimarlarının ilham alacakları ve ilham oluşturacakları bir mekan olacak. Yetişecek genç sanatkarlar burada üstatlarla bir araya gelecek ve yeni bir hamur karılacak. Fatih İstanbul'dur, İstanbul da Fatih'tir. Bizler kültür ve sanat anlamında mümbit olan bu toprakların her zaman yeni eserler üretmesini istiyoruz."

"Kimyasal analizle eserleri tarihlendirme şansımız oldu"

Serginin proje danışmanı koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit ise 20 yılı aşkın süredir oluşturmaya çalıştıkları büyük koleksiyonun yalnızca bir kısmına sergide yer verdiklerini söyledi.

Sergiye "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" ismini verdiklerini anımsatan Yiğit, "Kimyasal bazı analizlerle eserlerimizi çok ciddi seviyede tarihlendirme şansımız oldu. Dolayısıyla bizim 300-400 yıl diye düşündüğümüz bu süreç 500 yıla çıkmış oldu. Hepinize çok teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin de Ayasofya ve Sultanahmet'in gölgesinde Kadırga gibi kadim bir semtte bir sanat merkezinin olmasının önemli bir eksikliği giderdiğini kaydetti.

"Koleksiyondan 185 seçkin eseri sergiliyoruz"

Küratör Fatih Ömeroğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada sergiyi 6 bin parçalık bir koleksiyonun içinden seçerek hazırladıklarını belirterek, "Galeri Kalem Güzeli'ne ait olan bu koleksiyondan 185 seçkin eseri, Kadırga Sanat Galerilerinde sergiliyoruz." dedi.

Seçkide 15. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında üretilen eserlerin yer aldığı bilgisini veren Ömeroğlu, şunları ifade etti:

"Mustafa Düzgünman'ın ebru yaparken kullandığı aletleri sergiliyoruz. Onun yanında İbrahim Edhem Efendi'nin de bizini ve kaşığını sergiliyoruz. Sergimizde Osmanlı döneminde doğmuş ve yaşamış 7 üstadın eseri var. Sergi bu yedi üstadın eserlerinden ve Batı örnekleriyle beraber sekiz parça oluyor. Aslında 8 tane butik sergi gezmiş oluyorsunuz.

Şebek Mehmed Efendi, Hatib Mehmed Efendi, İbrahim Edhem Efendi, Necmeddin Okyay, Sacid Okyay, Mustafa Düzgünman ve Nusret Hepgül gibi isimlerin eserlerini bu sergide görebilirsiniz. Ebru sanatı bugüne kadar bilinmezliklerle doluydu. Bize hep ustalardan nakil yoluyla geldi fakat bugün ilk defa laboratuvar analizleri sonuçlu bir sergi yapıyoruz ve bu sergiyle ebru sanatına ait pek çok gerçeğin değişeceğine inanıyoruz."

İlk serginin afişi galerinin duvarına asıldı

Konuşmaların ardından Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, Ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil sergi afişlerinin galerinin duvarına asılacağı bir gelenek başlatarak çivi çakıp, açılan ilk serginin afişini galerinin duvarına birlikte astı.

Daha sonra katılımcılar, kurdele kesilerek açılışı yapılan sergiyi gezerek yer verilen eserlere ve ebru yapımında kullanılan aletlere ilişkin bilgi aldı.

Salgın tedbirleri nedeniyle az kişinin katılımıyla yapılan açılışın ardından diğer sanatçılar, katılımcılar ve sanatseverler de sergiyi gezme imkanı buldu.

Farklı dönemlerden ve farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkinin sunulduğu sergi, 22 Ocak'a kadar pazar hariç haftanın 6 günü ziyarete açık olacak.

Kadırga Sanat Galerileri Ebru Sanatının Son 500 Yılı sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri Ebru Sanatının Son 500 Yılı sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri Ebru Sanatının Son 500 Yılı sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri Ebru Sanatının Son 500 Yılı sergisiyle açıldı

Fatih Belediyesi, Cengiz Ergün, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı - Son Dakika


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