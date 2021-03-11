Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sergilenen eserler, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle, belediyenin web sayfası üzerinden sanal turla gezilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergiler, salgın döneminde izleyici ve sanat arasındaki bağı koparmamak adına çevrim içi platformlardan sanata, sanatçıya ve sanatseverlere hizmet sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Açılışını yedi büyük ebru üstadının eserlerinden oluşan "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisi ile yapan Kadırga Sanat Galerileri'nin ev sahipliği yaptığı "Her Şey Fevkalade", "İstanbul Gravürleri", "Fotoğrafın Gör Dediği" ve farklı koleksiyonerlerden temin edilen eserlerden oluşan "Hat Sanatının Zarif Kalemi Ali Alparslan" sergileri çevrim içi olarak görülebilecek.

Sergiler ile eş zamanlı olarak yayımlanan kataloglara da online olarak ulaşılabiliyor. Kadırga Sanat Galerileri'nin gerçekleştirdiği tüm sergi ve katalog çalışmaları, ayrıca çevrim içi olarak yayınlanmaya devam edecek.

Sergilerin erişilebilir olması için prodüksiyon ekipleri tarafından salondaki tüm eser ve içeriklerin görüntüleri alınarak, görsel ve içeriklerin tamamı küratör ve sanat yayınları editörü tarafından büyük bir titizlikle asılları ile karşılaştırılarak, kontrol ediliyor.

Tüm materyaller dijital hale dönüştürülerek, yazılım ekibi tarafından sanal ortama entegre edilip, bir araya getiriliyor. Gerçekliğe en yakın halleri ile izleyicinin deneyimleyebileceği bir şekilde düzenleniyor.

Değerli sanatçıların isimlerinin verildiği Matrakçı Nasuh, Levni, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza ve Edhem Efendi salonlarında gerçekleşen Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nin dijital sergileri, "www.fatih.bel.tr" veya "www.kadirgasanat.com" adreslerinden görülebilir.